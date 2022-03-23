Понад 600 учнів у Тернополі не вийшли на зв’язок і не продовжують навчання

Минув тиждень від початку відновлення навчального процесу у тернопільських школах у дистанційному режимі.

– Понад 6500 дітей беруть участь у навчальному процесі, а трішки більше, як 600 дітей, на жаль, не вийшли на зв’язок, вони не зареєструвалися і не проходять навчання. Сподіваюся, всі вони згодом зможуть послухати у Ютубі пропущені уроки в режимі відео-уроків, – зазначив 22 березня на брифінгу голова Тернопільської міської ради Сергій Надал. Про це пише тижневик “Номер один“.

Також очільник Тернополя повідомив, що 600 дітей з числа вимушених переселенців зареєструвалися у тернопільських школах і навчаються у межах Тернопільської міської громади разом з місцевими школярами.