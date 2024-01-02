Російські війська нанесли черговий масований удар по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах, вимкнення світла, води та пожежі.

За даними КМВА, російська армія вранці 2 січня нанесла другий поспіль удар із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння. Повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу Shahed, пише РБК-Україна.

А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”.

Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА Shahed та понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 “Кинджал” (остаточно тип і кількість дадуть Повітряні сили), повідомили в КМВА.

Наслідки удару

Внаслідок масованої ракетної атаки в столиці, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі. У Солом’янському районі зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих.

Також підтвердилася інформація щодо загибелі однієї людини, жінки, 86 років. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вона була евакуйована з будинку в Солом’янському районі та померла в машині “швидкої”.

За даними прес-служби КМДА, у Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою на столицю.

Наслідки ракетної атаки по районах:

в Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;

в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

в Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;

в Печерському р-ні – на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

в Святошинському р-ні – на нежитлову забудову;

в Подільському р-ні є загоряння на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто; а також рештки упали на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється;

Шевченківський р-н – падіння решток на відкриту територію.

Відключення світла

За даними прес-служби Міненерго, через масований ракетний обстріл у Києві пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій, знеструмлені 259 тисяч споживачів.

У Київській області через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції.

Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.

“Енергетики оперативно почнуть відновлювати обладнання, як тільки дозволить безпекова ситуація”, – йдеться в повідомленні.

Фото наслідків ракетного удару опублікувало видання OBOZ.UA.