Вся медична спільнота Монастирищини сумує з приводу важкої та непоправної втрати – смерті лікаря-невропатолога Василя Михайловича Савки.

Більше як 40 років свого життя присвятив наданню медичної допомоги жителям району.

“Він був світлою, доброю, мудрою, талановитою людиною. Прикладом для всіх нас. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про нього та будемо пам’ятати завжди.

Нехай милосердний Господь упокоїть його душу у Своїх Небесних Оселях, там бе спочивають праведні”, – зазначають колеги лікаря.

Вічна пам’ять.