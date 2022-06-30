Щодня на відпрацювання по області виходить 29 спільних патрульних груп. До їх складу входять поліцейські, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військової служби правопорядку.

Майже за два тижні роботи патрульні групи перевірили документи у 5700 осіб. За результатами відпрацювання виявлено 1025 внутрішньо-переміщених осіб, котрі не стали на військовий облік та 642 особи, котрі перебувають на території нашої області без реєстрації. Також за цей період вручено повістки 2558 особам, котрі підлягають мобілізації. Особливу увагу патрулі приділятимуть незаконній роботі розважальних закладів та нічних клубів у період комендантської години, виявленні хуліганів, які порушують комендантську годину, та осіб, які вчиняють домашнє насилля.

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Правоохоронці звертаються до громадян з розумінням поставитися до перевірок та нагадують про дотримання комендантської години та правил поведінки під час неї: завжди носіть з собою документи, які засвідчують особу, без нагальної потреби не виходить з дому.