Позачергова тридцять третя сесія Тернопільської міської ради відбулася 20 листопада. На ній розглянули важливі фінансові питання.

Два проекти рішень стосувалися фінансових питань. Так, депутати прийняли рішення «Про внесення змін у «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік».

– Ми збільшили фінансування потреб військовослужбовців ще на 22,2 мільйона гривень, – повідомив на брифінгу Сергій Надал, міський голова. – З початку цього року вже було виділено на цю програму 125,8 мільйонів. Всі ці кошти підуть на придбання обладнання, техніки для потреб наших військових або фінансування «живими» коштами – безпосередньо на рахунки військових частин.

Другий проект стосувався внесення змін до бюджету громади на 2023 рік.

– У зв’язку з прийняттям ВРУ закону, який вилучає податок на доходи фізичних осіб, які сплачують правоохоронці, військовослужбовці та працівники ДСНС, громада до кінця року втратить понад 164 мільйона гривень, – розповів Сергій Надал. – Це дуже суттєво вплине на нашу громаду, на наше фінансове забезпечення. Тому, враховуючи що це завершення бюджетного року, початок опалювального сезону і зимового періоду, нам необхідно було прийняти рішення про перерозподіл видатків і доходів для того, щоб забезпечити повноцінне утримання і функціонування міста під час зимового періоду та, водночас, допомогти Збройним силам. Зміни до бюджету, які прийняли сьогодні, несуть за собою перерозподіл видатків всередині між статтями видатків, які були раніше заплановані. Ми додатково спрямовуємо кошти на фінансування потреб ЗСУ 22,2 мільйона, для усунення аварійних ситуацій і належного забезпечення зимового утримання міста – понад 24 мільйона гривень, додатково профінансовано на суму понад 17 мільйонів КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» для стабільного проведення опалювального сезону. Крім того, понад 7 мільйонів гривень виділено на погашення боргів із зарплати працівникам міської дитячої лікарні та оплату заборгованості, яка виникла за медикаменти та інші вироби медичного призначення.

Депутати також прийняли ще два рішення: «Про передачу в оперативне управління нерухомого майна комунальної власності» та «Про затвердження Додаткової угоди до Договору про субкредитування від 20 листопада 2014 року №13010-05/95 та Додаткової угоди до Договору про субкредитування від 20 листопада 2014 року №13010-05/96».

Наступна сесія міськради, як повідомив Сергій Надал, відбудеться у грудні. На ній планують затвердити бюджет громади на 2024 рік.