Понад 15 мільйонів гривень виділять у Тернополі на допомогу військовим

Понад 15,7 млн грн буде додатково спрямовано з бюджету Тернопільської громади на допомогу військовим.

Таке рішення прийнято сьогодні на черговому засіданні сесії міської ради.

Рішенням внесено зміни у «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік».

“Рішення прийнято з метою забезпечення заходів, пов’язаних з обороноздатністю військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову в Тернопільській міській територіальній громаді, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, з питань бюджету та фінансів”, – пояснюють у міськраді.

Загалом у «Програмі забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік» на виконання у міському бюджеті передбачено майже 95 млн гривень. Кошти передбачені на придбання генераторів для забезпечення діяльності критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період, на поточний ремонт укриттів та придбання основних засобів в укриттях, а також на придбання житла військовим – понад 7 млн грн.

Також передбачено розширити дію програми та додати таких учасників програми – Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».

До слова, в рамках реалізації Програми для військових формувань Тернопільської громади проводиться закупівля засобів сучасного радіо та супутникового зв’язку, надання доступу до системи супутникової системи зв’язку, засобів візуального спостереження (біноклів, приладів нічного бачення, тепловізорів тощо), техніки, запасних частин, квадрокоптерів, пристроїв автономного живлення та іншого, ремонт техніки військових формувань тощо.