Неуважність користувачів сайту оголошень – причина того, що вони втратили усі кошти, які були на банківських картках.

Жертвами шахраїв стали тернополяни. Обоє скористалися сайтом OLX – жінка продавала свій товар, а чоловік планував придбати трактор. І як результат – обоє потрапили на гачок аферистів.

Потерпілі почали переписуватися з потенційними покупцями-продавцями. Жінка у ході розмови отримала посилання на OLX, яке згодом виявилося фейковим. Вона заповнила дані, які вимагалися у посиланні, а також вказала реквізити банківських карток з таємними кодами. Як тільки відправили форму – з її рахунків щезли гроші. У жінки невідомі з двох карток зняли майже 51 тисячу гривень.

Втратив 30 тисяч гривень і покупець трактора. Він здійснив передоплату, а товару так і не отримав. За обома фактами відкриті кримінальні провадження згідно зі статтею 190 ККУ.

Ще одна жителька краю втратила 43817 гривень. Кошти зникли з кредитного рахунку 30-річної жительки Бережанської територіальної громади.

Заявниця розповіла, що в одній із соціальних мереж їй надійшло сповіщення ніби-то від банківської установи. В змісті повідомлення було зазначено, про необхідність перейти за посиланням, ввести дані для продовження дії рахунку. Не переконавшись в достовірності повідомлення, жінка зробила усе зазначене. За лічені хвилини вона отримала ще одне сповіщення. Цього разу про списання майже 44 000 гривень

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.