6 проєктів з Тернопільщини перемогли у конкурсах фінансування ветеранського бізнесу “Варто”, який проводив Український ветеранський фонд протягом 2022-2023 років.

У 2023 році загальна сума фінансування ветеранського бізнесу за контрактами склала 11,4 мільйона гривень.

“У березні 2024 року Український ветеранський фонд провів новий конкурс “Варто почати власну справу”. Отримали 11 заявок від ветеранів з Тернопільщини. Суми фінансування за умовами конкурсу становлять від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Кількість переможців буде відомо вже 16 квітня“, — каже Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду.

Керівниця фонду також зазначає, що важливою метою проведення конкурсів є підтримка ветеранського підприємництва у громадах.

“Це не лише податки до місцевих бюджетів, а й працевлаштування ветеранів. Більшість ветеранів, які отримали кошти на розвиток справи, вказують, що або вже працевлаштували, або готові взяти до команди людину з бойовим досвідом. Якщо ви хочете дізнатися більше про ветеранський бізнес у своєму регіоні — можете скористатися мапою ветеранських бізнесів, яку ми створили спільно з ЛУН. Також можете додати свій бізнес на карту, якщо є ветераном чи ветеранкою”, — розповіла Руслана Величко-Трифонюк.

У конкурсах “Варто” можуть брати участь ветерани, дружини/чоловіки ветеранів і ветеранок, їхні батьки, діти, а також сім’ї померлих захисників і захисниць. Важливо, бізнес має бути офіційно зареєстрований як ФОП чи юридична особа.

За два роки Український ветеранський фонд загалом підтримав понад 573 бізнеси ветеранів. Понад 293 мільйони гривень отримали переможці конкурсних програм ВАРТО від фонду.

Більше інформації про проєкти для ветеранів та їхніх родин є на сайті Українського ветеранського фонду: https://veteranfund.com.ua/.