На Тернопільщині для участі в ЗНО зареєструвалося понад 10 тис. абітурієнтів.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Абітурієнти можуть пройти онлайн-версію демонстраційного національного мультипредметного тесту.

Пройти національний мультипредметний тест необхідно за 90 хвилин, упродовж яких потрібно виконати 60 завдань із трьох навчальних предметів.

«Сьогодні одним із найбільш нагальних питань є організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Вже відомо про його проходження онлайн з трьох предметів у формі так званого національного мультитесту. Для його проходження в Тернопільській області налічується вже більше 10 000 абітурієнтів», – зазначила Ольга Хома.

В управлінні освіти і науки області наголошують: пробна версія вже практично запущена, абітурієнти проходять пробні тестування. Взяти участь можуть ті особи, які попередньо зареєструвалися.