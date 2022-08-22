Помітно нервував: під час велоперегонів у Тернополі затримали порушника

Тернопільські ТОРівці, перебуваючи на вихідному дні, затримали ймовірного правопорушника.

В суботу інспектори роти тактико-оперативного реагування Назарій Бунда та Василь Заболотний взяли участь у благодійних велоперегонах. Та коли поліцейські очікували на оголошення результатів заїзду, в натовпі помітили підозрілого чоловіка, який помітно нервував та весь час щось ховав у кишенях.

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ТОРівці вирішили перевірити вміст кишень громадянина. Провівши поверхневу перевірку, патрульні виявили у чоловіка сліппакет із невідомою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.