У Тернополі прощаються із видатним науковцем, викладачем Західноукраїнського національного університету Віктором Рибіним.

Про важку втрату повідомили на сторінці вишу.

“Академічна спільнота класичного університету Тернополя глибоко сумує з приводу смерті Віктора Петровича Рибіна – доцента кафедри психології та соціальної роботи соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету, академіка Академії соціального управління”, – ідеться у повідомленні.

Віктор Петрович народився 2 червня 1948 року у місті Яворів Львівської області у сім’ї військовослужбовця.

10 років працював на посаді очільника Бережанського району, протягом 10 років був куратором тернопільського футбольного клубу «Нива». Завдяки наполегливості Віктора Рибіна у Тернополі з’явилося одне з перших демократичних друкованих видань «Тернопіль вечірній».

У Західноукраїнському національному університеті працював понад 11 років, визнаний громадськістю «Людиною року – 2013».

“Віктор Петрович був доброю, мудрою та відданою роботі людиною. Ми завжди відчували й зберігаємо в душі тепло від спілкування з ним, Віктор Петрович мав велике серце, сповнене любов’ю, яке дарувало її всім до останнього свого удару.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям”, – зазначають в університеті.