Помер після важкого поранення: на Тернопільщині прощаються із ще одним Захисником

Вже вкотре Микулинецька громада втрачає воїна.

15 серпня, перебуваючи вдома на реабілітації після важкого поранення, помер мешканець села Струсів Семанів Андрій Володимирович, 17.12.1975 року народження.

Про це повідомили на сторінці Микулинецької громади.

“Микулинецька селищна рада та її голова Іван Слободян висловлюють найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам.

Схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого бійця знайде вічний спокій…”.

Сьогодні о 12-й годині Воїна проведуть в останню земну дорогу.

Вічна, світла пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!