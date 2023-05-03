Відійшов у вічність перший ректор Західноукраїнського національного університету – Леонід Олексійович Каніщенко.

Про це повідомили на сайті навчального закладу.

Леонід Олексійович – український учений-економіст, педагог, громадський діяч, кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. академік Інженерної академії (з 1990 р.), академік Національної академії педагогічних наук України (з 1992 р.) та ряду громадських академій. Нагороджений орденом «Знак пошани», «За заслуги» 3-го ступеня, князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями, Почесною грамотою Президії Верховної Ради України, радник Президента України (2006-2008).

З 1966 року по 1967 рік Каніщенко Леонід Олексійович був завідувачем Тернопільського відділення Київського інституту народного господарства;

1967 – 1970 – декан Тернопільського факультету Київського інституту народного господарства;

1971 – 1975 – ректор Тернопільського фінансово-економічного інституту.

Також працював радником ректора Західноукраїнського національного університету Аднрія Крисоватого, головним науковим співробітником Інституту вищої освіти АПН.

Народився 5 січня 1929 р. в с. Буринь Буринського району Сумської області.

Закінчив у 1954 р. економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка та аспірантуру (1957 р.) за спеціальністю «Політична економія». Дисертацію «Проблеми індустріалізації Польщі» захистив у 1964 р.

Викладацьку діяльність розпочав з 1957 р. на посаді старшого викладача політекономії Жданівського металургійного інституту. У 1959-1966 рр. – доцент Тернопільського медичного інституту. Упродовж 1966-1970 рр. – завідувач Тернопільського відділення та декан факультету Київського інституту народного господарства, від січня 1971 р. – ректор Тернопільського фінансово-економічного інституту, який створено на їх базі (сьогодні – Західноукраїнський національний університет).

У 1975 р. Л. О. Каніщенка було переведено на роботу до Міністерства вищої освіти України. Упродовж сімнадцяти з половиною років роботи в Міністерстві пройшов шлях від начальника головного управління до заступника міністра, першого заступника міністра, виконувача обов’язків міністра. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради України в 1992 р. Л. О. Каніщенка було призначено академіком-організатором Академії педагогічних наук України, а в листопаді того ж року обрано віце-президентом Академії педагогічних наук України, академіком-секретарем Відділення вищої освіти АПН.

Каніщенко Л. О. зробив великий внесок у розвиток вищої школи України, підготовку молодих спеціалістів. Під його керівництвом підготовлено 34 кандидати економічних наук.

Визначним є науковий доробок Л. О. Каніщенка. У списку його наукових праць більше 320 публікацій, у т. ч. 29 монографій, підручників та навчальних посібників із проблем економічної теорії. Автор і керівник проєкту створення фундаментального підручника для економічних зво – «Основи економічної теорії: політекономічний аспект», один з ініціаторів видання і авторів «Економічної енциклопедії».

“Професорсько-викладацький колектив, працівники та студенти Західноукраїнського національного університету глибоко сумують з приводу смерті Леоніда Олексійовича і висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям.

Низько схиляємо голову у скорботі перед відходом у Вічність Леоніда Олексійовича.

Вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні адміністрації університету.