На 62-му році передчасно обірвалося життя начальника управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради Володимира Мединського.

“Важко передати словами всю біль від втрати, адже сім’я залишилася без чоловіка, батька та дідуся, а колектив міської ради – без людини, яка своєю щоденною працею примножувала добро.

Від себе особисто, міської ради та усієї Тернопільської громади поділяю скорботу і у цей тяжкий час висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Володимира Мединського.

Світла пам’ять про Володимира і його добрі справи задля розвитку Тернополя та громади назавжди залишиться в наших серцях”, – зазначив з цього приводу міський голова Сергій Надал.