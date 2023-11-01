Пішов з життя відомий футбольний журналіст Артем Франков. Йому було 53 роки.

Повідомлення про смерть легенди української спортивної журналістики розміщене на його офіційному Telegram-каналі, передають Українські новини.

“Дорогі друзі, з великим жалем та скорботою змушені повідомити, що 31 жовтня о 22:40 Артем Вадимович помер. Вічна пам’ять…”, – сказано в повідомленні.

Серце Артема Франкова зупинилось у лікарні, де він перебував після другого інсульту.

Артем Франков народився 24 липня 1970 року в Харкові. Український спортивний журналіст. Заслужений журналіст України (2005), нагороджений орденом За заслуги ІІІ ступеня (2012).

З 1997 – 2022 роки Артем Франков був головним редактором журналу “Футбол”. Після початку повномасштабної війни видання почало виходити в електронній версії під назвою “Футбол – війна”.

Крім багаторічної роботи у журналі “Футбол”, є автором кількох книг про цей вид спорту.