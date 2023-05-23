Поліцейські продовжують патрулювати поблизу об’єктів, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів.

З метою недопущення випадків мародерства на об’єктах, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів в ніч з 13 на 14 травня, правоохоронці продовжують нести службу поблизу них. Про це повідомляють у патрульній поліції.

Внаслідок влучань крилатих ракет пошкоджено декілька складських приміщень, що належать комерційним підприємствам. У визначених місцях виставлено додаткові поліцейські наряди. Вони стежать за правопорядком, особливо у нічний час. Патрулювати поліцейським допомагатимуть члени добровольчих громадських формувань.