Поліція розшукує свідків ДТП на Хмельниччині, у якому загинули бабуся та її онука з Тернопільщини. ФОТО

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області розшукують очевидців ДТП, яка сталася 22 січня близько 12:00 години в селі Вербка Летичівської тергромади.

Нагадаємо, тоді відбулось зіткнення між автомобілем «Пежо Партнер» під керуванням 42-річної жительки м. Чортків та автобусом «Богдан», за кермом якого перебував 48-річний житель с. Бережани.

У результаті ДТП двоє пасажирок автомобіля «Пежо» 15 та 62 років від отриманих травм загинули на місці події.

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Слідчі звертаються до всіх учасників дорожнього руху, які могли стати свідками чи очевидцями події, з проханням надати інформацію, яка допоможе проведенню розслідування.

Важливе кожне ваше свідчення чи запис з відеореєстратора!

Інформацію можна надати до слідчого управління за телефоном: (096) 489-15-16.