У жахливій ДТП біля Хмельницького загинули бабуся та її онука з Тернопільщини

Двоє людей загинули внаслідок ДТП, яка сталася 22 січня неподалік Хмельницького. Одна із загиблих – дівчинка з Чорткова Настя Мостовик. Інша – її бабуся.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Чортківської міської ради.

“Вчора, 22 січня, неподалік Хмельницького головна спеціалістка відділу економічного розвитку та комунального майна Чортківської міської ради Наталія Мостовик потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

Внаслідок зіткнення з іншим транспортним засобом п. Наталія отримала травми. Інші двоє пасажирів – загинули… Йдеться про її доньку – 10-класницю Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича Настю Мостовик та її свекруху – 62-річну Галину Мостовик…

Ця страшна звістка – це непоправне горе для їхніх рідних, близьких, друзів та колег. Жодні слова не вгамують біль від цієї важкої втрати. Вічна і світла пам’ять…”, – ідеться у повідомленні.

Співчуття з приводу загибелі учениці опублікували і на сторінці Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича.

“З глибокою тривогою та сумом на серці сьогодні отримали звістку про непоправну втрату для учнівського колективу гімназії.

22 січня 2023 року у ДТП трагічно загинула учениця 10 класу Анастасія Мостовик. Талановита, творча, всесторонньо розвинена особистість, котра відійшла від нас у час своєї квітучої юності… Вона стала прекрасним янголом, котрий споглядатиме на нас з небес.

Висловлюємо глибокі співчуття батькам та рідним Насті з приводу непоправної втрати.

Невимовний біль огортає серце…

Спи спокійно, дорога Настусе”.