Поліг в бою ще у червні: стало відомо про загибель бійця з Тернопільщини

Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала життя ще одного Захисника з Тернопільщини.

Сьогодні стало відомо про загибель мешканця села Горошова Чортківського району Романа Мироніва. Свій останній бій воїн прийняв ще 8-го червня.

Про важку непоправну втрату повідомили у Чортківському територіальному центрі комплектування.

“Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 08 червня 2023 року загинув солдат МИРОНІВ Роман Захарович, 1980 року народження.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!!!”.