Покинув навчання в університеті і пішов захищати Україну: на фронті загинув молодий боєць з Тернопільщини

Захищав Україну та кожного з нас від окупантів, а зараз повертається додому на щиті.

На фронті загинув воїн із села Зозулинці Заліщицької громади Ігор Шипітко. Йому було лише 22 роки. Як розповіли у Заліщицькій міській раді, Ігор залишив навчання в університеті і перші дні війни пішов захищати Україну.

“Він був мужнім Героєм, справжнім патріотом і гідно, до останнього дня життя, захищав наш спокій!”, – наголошують у міській раді.

Ігор Шипітко загинув 10 червня внаслідок обстрілу наших позицій із РСЗР “Град” біля Новоданилівки Запорізької області.

“Боляче. Ця втрата – не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Справжній патріот, вірний син України. Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника, схиляємо голови у скорботі. Нехай Господь Бог допоможе вам перенести цю важку втрату.

Вічна пам’ять і слава Герою!”