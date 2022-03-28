Поки тернополянин захищав дівчат від п’яних хамів, один з них поцупив його автомобіль

За незаконне заволодіння транспортним засобом жителю Тернополя загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зловмисник сів за кермо чужої автівки напідпитку. Проте далеко заїхати не вдалося – машина заглохла.

З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 31-річний житель обласного центру. За словами чоловіка, невідома особа заволоділа його автомобілем марки «Volkswagen Golf».

Виїхавши на місце події, працівники поліції встановили обставини злочину. З’ясувалося, потерпілий, проїжджаючи автомобілем, побачив як компанія нетверезих чоловіків чіплялася до двох дівчат. Зупинившись та вийшовши з машини, тернополянин намагався втихомирити незнайомців. У цей час один із зловмисників проник в легківку заявника, скориставшись тим, що вона була незачинена та з ключами в замку запалювання. Відтак поїхав у невідомому напрямку.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції знайшли несправний автомобіль на одній із вулиць міста. Встановили також причетну до крадіжки особу і його місцезнаходження. Ним виявився 49-річний житель Тернополя. У його крові виявили середню ступінь алкогольного сп’яніння.

Фігуранту оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

На час досудового розслідування суд обрав тернополянину запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.