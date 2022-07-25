22 липня, під час виконання військового обов’язку загинув старший солдат, снайпер Роман Пеприк.
Роману було 30 років. Він проживав у Заліщиках.
Як повідомили у Заліщицькій міській раді, життя захисника обірвалося біля населеного пункту Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області внаслідок ворожого ракетного обстрілу.
“Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.
У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України.
Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!
Герої не вмирають!
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СЛАВА ГЕРОЮ!”.
Про чин похорону та церемонію прощання буде повідомлено додатково.