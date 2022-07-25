“Поклав життя, захищаючи рідну землю”: внаслідок ракетного удару окупантів загинув снайпер з Тернопільщини

22 липня, під час виконання військового обов’язку загинув старший солдат, снайпер Роман Пеприк.

Роману було 30 років. Він проживав у Заліщиках.

Як повідомили у Заліщицькій міській раді, життя захисника обірвалося біля населеного пункту Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області внаслідок ворожого ракетного обстрілу.

“Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України.

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

Герої не вмирають!

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СЛАВА ГЕРОЮ!”.

Про чин похорону та церемонію прощання буде повідомлено додатково.