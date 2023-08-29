Директор Тернопільського обласного центру охорони пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська разом зі своєю командою відшукала та обстежила місце поховання-кремації кельтського воїна.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український археолог Максим Левада, пише Успіх in UA.

“Пару років тому Олександр Волощенко врятував для музею унікальний комплекс – поховання-кремацію кельтського воїна з Тернополя. Справжніх кельтів по цей бік Карпат майже невідомо. Хтось хотів його продати і, як бувало уже багато разів, іще одна сторінка нашої історії зникла би назавжди. Зараз це поховання можна побачити на виставці “День археолога: врятовані скарби”. Я від усього музею хочу ще раз подякувати Олександрові та побажати сил, наснаги та вдачі – сьогодні він іде добровольцем на фронт. Бережіть себе, друже”, – зазначив він.

За словами пана Максима, наразі на виставці можна побачити уламки кісток, фрагменти бронзової сітули та уламки кельтської графітової посудини.

“Разом можна перемогти не лише росію, але й внутрішніх ворогів – грабіжників та бариг!”, – додав фахівець.