“Поїздка була довгою і складною”: Волонтери з Тернополя потрапили під обстріли. ФОТО

Чергова “Допомога армії від Тернополя” доставлена нашим захисникам.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Він зазначив, що цього разу поїздка була довгою та складною, наші волонтери потрапили під обстріли. Та все ж доставили нашим захисникам більше півсотні посилок від рідних, а також військове обладнання, квадрокоптери, генератори, тактичне взуття, які ми довантажили зі складу.

“Дякую усім, хто допомагає нашим військовим! Дякую водіям, які ризикуючи, доставлять допомогу на фронт. Про дати наступної поїздки та напрямки повідомимо згодом”, – написав міський голова.







