Поїхала кататися на велосипеді: у Тернополі зникла маленька дівчинка. ФОТО

В суботу близько 21-ї години на лінію 102 надійшло звернення від схвильованого батька про те, що загубилася його донька. Дівчинка поїхала з дому кататися на велосипеді і не повернулася.

Патрульні Віталій Назаров та Іван Гавриленко, не гаючи часу, отримавши опис дитини, розпочали пошуки. Обстеживши прилеглу територію, ми оперативно виявили згубу та повернули її батьку.

Про подію патрульні повідомили інспекторів ювенальної поліції та провели з чоловіком розʼяснювальну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.