Мінливу погоду передбачають на Тернопільщині цими днями.

За прогнозами синоптиків, у регіоні пройдуть короткочасні дощі та грози. Температурні показники коливатимуться вдень від 22 до 27 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 9 червня погоду області визначатиме вплив атмосферних фронтів з південного заходу. Вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, вітер південно-східний, вночі 5 – 10, вдень 9 – 14 м/с.

«Температура повітря протягом дня очікується високою, +24 +27 градусів. Залишається ймовірність невеликого дощу, проте не без прояснень. Тепла, навіть дуже тепла погода, відновиться завтра. Похолоднішає у неділю-понеділок, з періодичними дощами», – повідомила синоптик Наталка Діденко.