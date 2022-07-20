Подружжя з Канади Оксана Луітінг та Браян Мейсон волонтерять на Тернопільщині понад три місяці. Він – солдат канадської армії, тут ділиться досвідом з українськими бійцями, а вона сортує допомогу у волонтерському штабі.

Подружжя українки Оксани Луітінг та канадійця Браяна Мейсона прожило у Ванкувері 11 років. Але після початку повномасштабної війни вони приїхали до України, щоб допомагати армії та переселенцям. Подружжя сортує допомогу у волонтерському штабі “Українська команда” в Тернополі, повідомляє Суспільне. Про війну в Україні Оксана та Браян дізналися від рідних з Миколаєва.

“24 лютого ми з чоловіком були вдома, вечеряли і тут мені зателефонувала мама. І сказала, що почалася війна. Спочатку не повірила, я була в такому шоці. Я не могла повірити, мабуть, ще тиждень. Потім ми вирішили, що нам потрібно допомагати Україні”, – каже волонтерка.

Браян Мейсон – солдат канадської армії. Чоловік розповідає, на Тернопільщині ділився досвідом з українськими бійцями.

“Вони хочуть вчитися і дійсно приділяти увагу тому, що вони роблять. Але часу для тренувань зазвичай мало. І я помітив, що в деяких місцях, де проводяться навчання, немає достатньо ресурсів, щоб це було ефективно”, – каже волонтер.

У Канаді Оксана та Браян облаштували склад і зареєстрували благодійний фонд. Від початку війни подружжя передало Україні допомогу на 500 тисяч доларів. Відправляли її у лікарні Миколаєва, а також Одесу, Чернігів і Харків.

“Я продовжую волонтерити не тільки тут, але і в Канаді. Я їжджу туди і розповідаю людям про ситуацію в Україні, що тут відбувається насправді. Там в новинах ситуацію вже не так висвітлюють, як у перші тижні”, – розповіла Оксана Луітінг.

Про ситуацію в Україні сім’я дізнається з новин. Браян каже, найбільше його вразив нещодавній обстріл Вінниці:

“Декілька днів тому це був справжній шок, коли ракети цілилися у центр міста і там взагалі не було жодних важливих військових об’єктів. Таким чином Росія показує, що прагне вбити цивільних”, – каже Браян Мейсон.

До зустрічі зі своєю дружиною Браян знав про Україну небагато. Чоловік розповідає, за 3 місяці на батьківщині коханої полюбив українську культуру та став фанатом Степана Гіги.

У Тернополі подружжя любить гуляти поблизу озера. Оксана і Браян кажуть, переконані, що у цій війні перемога буде за Україною.

“Ми віримо у перемогу України, бо у нас найкращі люди і ми заслуговуємо на щасливе майбутнє”, – каже Оксана Луітінг.