Незаконне виробництво та збут тютюну припинили співробітники поліції спільно з оперативниками СБУ у Чортківському районі. Під час обушків у фігурантів вилучили понад тонну сировини загальною вартістю 300 тисяч гривень.

Підпільний бізнес організувало подружжя – мешканці Мельнице-Подільської селищної громади. Вони займалися вирощуванням тютюну. Сировину висушували, подрібнювали та продавали. Через інтернет налагодили канал збуту підакцизної продукції.

Слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками Чортківського районного відділу поліції та оперативниками Чортківського районного відділу УСБУ в області задокументували протиправну діяльність ділків.

Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили понад тонну тютюну, станок для подрібнення сировини, приладдя для виготовлення готової продукції.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання та збут указаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних та підроблених марок акцизного податку) та ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує до семи років позбавлення волі та штраф в розмірі понад 50 тисяч гривень.