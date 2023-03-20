«Подільсько-Волинська січ» – військово-патріотичний табір під такою назвою організовують на Тернопільщині. Влітку тут збираються сотні дітей з різних регіонів України. Їх вчать військової тактики та медицини, рукопашному бою та поводженню зі зброєю.

Військово-патріотичний табір «Подільсько-Волинська січ» планують організувати і в цьому році, – каже волонтер Володимир Мосейко. Наразі триває підготовка.

«Мета цього табору – це національно-патріотичне виховання нашого юного покоління. Окрім вишколу, тут проходять конкурси, виставки, різні розваги, а також концертна програма. У літній період діти мають можливість гартувати тіло і дух, навчитися виживати в дикій природі. Шануючи козацтво минулого, ми повинні показати, яким є козацтво сучасне. На щастя, маємо достатньо патріотичної молоді. Та в наших силах сприяти, щоб її ряди розширювалися, адже на таких людях і триматиметься Україна», – зазначає Володимир Мосейко.

Табір «Подільсько-Волинська січ» проводять п’ятий рік поспіль. У програмі – спортивні ігри, культурна програма, а також екскурсії замками Тернопільщини. До табору запрошують дітей переселенців, волонтерів, військовослужбовців, а також місцевих жителів.