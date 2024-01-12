Подавав приклад простого та чесного життя: на Тернопільщині помер священник ПЦУ

Відійшов у вічність клірик Тернопільської єпархії, штатний священник храму Петра і Павла села Стриївка Збаразького благочиння протоієрей Олександр Базиляк.

Серце отця Олександра перестало битися 12 січня після важкої хвороби, на 65-му році життя. Про це повідомляють у Тернопільській єпархії ПЦУ.

“Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, духовенство та миряни єпархії висловлюють найщиріші співчуття парафіянам та родині новопреставленого протоієрея Олександра Базиляка.

Отець Олександр запам’ятається всім як добрий, щирий та відданий Церкві служитель Вівтаря, який своєю ревною працею на винограднику Христовому подавав приклад простого та чесного життя пастиря та християнина.

Нехай Господь оселить його душу в місці, де всі святі та праведні спочивають. Ми всі будемо молитися за упокій його душі.

Вічна пам’ять новопреставленому протоієрею Олександру!”, – ідеться у зверненні єпархії.

Парастас за отцем Олександром відбудеться 12 січня у його домі, а 13 січня – у храмі Петра і Павла села Стриївка. Заупокійна літургія та чин похорону – в неділю, 14 січня, там же.

Довідка

Протоієрей Олександр Базиляк народився у Стриївці 18 січня 1959 року. Після закінчення місцевої школи вступив у Тернопільське кооперативне училище. Після служби в армії з 1980 року працював кухарем у закладах громадського харчування Тернополя.

9 липня 2005 року рукоположений у сан диякона блаженної пам’яті митрополитом Тернопільським і Бучацьким Василієм.

12 липня 2006 року єпископом Тернопільським і Бучацьким Нестором рукоположений у сан священника.

У квітні 2017 року нагороджений правом носіння палиці.