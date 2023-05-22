Майстер Олексій Бурнаєв, який виготовив трьохсторонній годинник, приїхав до Тернополя оглянути його та провести профілактичні роботи.

Годинник працює в місті вже майже дев’ять років, і час від часу необхідно проводити його профілактику, щоб усі механізми працювали справно. Цього разу годинникар почистив скло, замінив лампи підсвітки, змастив механічні частини тощо.

– Дев’ять років тому я зробив цей годинник від фундаменту до верху, – розповів Олексій Бурнаєв «Файному місту». – Мер дав мені стародавню листівку чорно-білу із зображенням годинника. Ніяких креслень не існувало, була тільки поштівка, і по тому малюнку годинник був створений заново. В Україні аналогів такого годинника немає. У світі трьохсторонні годинники є тільки у Франції в Ам’єні, але він більш художній. Там тільки вісім років робили художню частину. У нас він скромніший, і механізмів, які одночасно працюють на три сторони за кордоном теж не використовують. Просто на кожну сторону один механізм, і годинник може з трьох сторін показувати інакший час. У нас якщо неправильно буде показувати, то на всі боки синхронно, але такого за весь час його роботи ще не було. Виникали проблеми тільки коли зникало живлення, а в самому годиннику все працює добре.

Олексій Бурнаєв – майстер-годинникар, кандидат фізико-математичних наук, доцент Львівського національного аграрного університету, член комітету підтримки Європейської асоціації вежових годинників і курантів. Виготовлені ним годинники встановлені у більш ніж 60 містах України.

Фото із сайту Тернопіль житлово-комунальний