Почав втікати у череп: в сусідній області з ока дитини дістали 10-сантиметрового гельмінта. ФОТО

У Львові офтальмологи обласної дитячої лікарні “Охматдит” виявили в оці 3-річної дівчинки 10-сантиметрового гельмінта.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook, передає РБК-Україна.

Як виявили гельмінта

Медики розповіли, що у дитини з’явилася припухлість і свербіж ока, погіршився зір, але лікування не давало результатів, утворилася пухлина.

“Те, що наші окулісти побачили в операційній, викликало шок. У гранульомі під кон’юнктивою жив гельмінт дирофілярія (Dirofilaria) довжиною понад 10 см”, – пояснили у лікарні.

Також лікарі сказали, що дирофілярія, вона ж “зла нитка”, найчастіше потрапляє в організм людини через комарів від собак, які є проміжною ланкою.

До того ж дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла, в очах це найчастіше повіки та очне яблуко.

Які симптоми

Зазначається, що у місці, де оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж та з’являється пухлинка завбільшки зерна. Також паразит поводиться дуже самовпевнено у тілі людини.

Гельмінта з ока дитини окулісти дістали мікрохірургічним пінцетом.

“Коли ми почали надрізати ту пухлинку в операційній, вона почала втікати від нас. Але ми швидко зорієнтувалися і встигли упіймати паразита за хвіст. Якби він втік у череп, то ми б не дістали його”, – розповів офтальмолог Всеволод Радомський.

Наразі у дівчинки повністю відновився зір і пройшло запалення.