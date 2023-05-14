Сьогодні, близько 5-ї години ранку, на території дачного кооперативу неподалік Тернополя впали ракетні уламки. Внаслідок падіння уламків дві будівлі зруйновано і ще більше десятка пошкоджено.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із власниками будинків.

В одному з будиночків під час повітряної тривоги був Йосип Комаровський.

“Я спав і почало падати на ліжко. Гул чув, але вже як почало падати, я тоді прикрився ковдрою. Перестало, я тоді вже виліз і вийшов на двір, але ледве виліз. Правда, що дверей не треба було відкривати, бо шиб вже не було. А вхідних дверей взагалі не було. Повітка була з теплицею на верху з стаціонарною мурованою. З неї вікно з ґратами з тим всім, з рамою залетіло до хати. В хаті штукатурка вся обсипалася”, – розповів чоловік.

Власник сусіднього будинку Михайло Романишин каже, зранку разом з дружиною був в Тернополі.

“Нам подзвонили, що таке сталося і ми приїхали. Міжкімнатні двері, вікна повибивало, теплиці побило. Стеля впала і в кімнаті, й у коридорі, і на кухні стеля трохи зруйнована. На горищі теж вікно вибило”.

Сьогодні відбувається обхід будинків спеціально-створеною комісією, яка вивчає пошкодження.

“Приїдуть спеціалісти, які будуть це оцінювати. Будуть оцінювати десь три дні, щоб завершити цю справу”, – говорить Олег Кохман, голова громади, де розташований дачний кооператив.

Нагадаємо, в складські приміщення у Тернополі пошкоджені після ракетної атаки 13 травня близько 22:45. Пожежу гасили 80 рятувальників 18 пожежними машинами. На одному зі складів зберігали гуманітарну допомогу християнські місії та церкви.