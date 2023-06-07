4 червня 2023 року у свято Святої Трійці у Почаївській лаврі служив єпископ Ремесіанський Стефан, вікарій Белградсько-Карловацької єпархії Сербської Православної Церкви.

Єпископ Ремесіанський Стефан (Шарич) прибув із Сербії підтримати УПЦ МП. Разом намісником Почаївської лаври митрополитом Володимиром та вірянами він молився у Преображенському соборі напередодні свята Трійці. Про це повідомляють інформаційні ресурси УПЦ МП.

Єпископ Стефан відомий своїми давніми і тісними зв’язками з росією і доволі прихильним ставленням до країни-агресора. У 2006 році архієрей закінчив Московську духовну семінарію, відтоді став частим гостем у росії. Крім того, владика Стефан є одним із основних медіаторів візитів офіційних осіб з рф у Сербію.

У 2020 році єпископ Стефан був одним із організаторів запланованого тоді приїзду в Сербію російського президента владімірапутіна з нагоди освячення храму Святого Сави у Белграді. Кошти на добудову та оздоблення храму, настоятелем якого є владика Стефан, щедро передавали із російських державних фондів. Так лише російський «Газпром» виділив 10 мільйонів євро.

У 2021 році під час приїзду у Сербію Московського синодального хору РПЦ єпископ Стефан відмітив «важливість розвитку духовних і культурних зв’язків із росією».

При наявності таких зв’язків у росії, одіозному сербському архієрею з невідомих причин пробачали як підозри у нецільовій витраті бюджетних коштів, які виділяли на добудову храму Святого Сави у Белграді, так і підозри у замовленні викрадення та побиття студента Художньої академії Сербської Православної Церкви.

Вже у 2022 єпископ Стефан потрапив у шпигунський скандал: після зустрічі з ним у Косово затримали російську журналістку Дарю Асламову, яку підозрюють у шпигунській діяльності у декількох країнах на користь російської військової розвідки. Для цього Асламова використовувала журналістське прикриття. У інтерв’ю російській журналістці-шпигунці сербський архієрей не оминув і тему російського вторгнення в Україну та вихваляв російського президента владіміра путіна.

«У своєму кабінеті мене приймає настоятель храму Святого Сави єпископ Ремесіанський владика Стефан, суворий і діяльний мужчина. Скоріше воїн, ніж священнослужитель. Воїн Христа», – пише Даря Асламова.

“Ви говорите як політик, а я думала, церква повинна бути поза політикою”, – запитала журналістка.

“Я також так думав у молодості, – відповів єпископ Стефан. – А недавно почув: якщо віруючі аполітичні, то інші люди, люди тьми, візьмуть владу у свої руки. Тому церква повинна займатися політикою. Зрозуміло, і в церкві люди різні бувають, але найчесніші люди – віруючі, і вони повинні займатися долею свого народу. Коли почалася спецоперація на Україні, я, чесно кажучи, був здивований, що росія так швидко відреагувала. Але мої друзі у москві заперечили: ми вісім років чекали, коли ж ми зможемо допомогти нашим людям. Така сильна країна і стільки років принижень. А зараз я за вас спокійний. Звичайно, тяжко, що люди гинуть. Але американці не встигають зробити те, що хотіли. Європа зараз у такій паніці, але почала думати, дізнаватися правду. Європа дійсно боїться російського солдата. Приїжджають представники Заходу, а я їх запитую: чому ж ви так росіян боїтеся? путін став для них великим і ростом у сто метрів. Захід тупуватий і вірить у страшні казки про росіян. А ось екс-Югославія прекрасно розуміє росіян”.

“А чим росія може допомогти Сербії?”, – поцікавилася Асламова.

“росія перш за все повинна допомогти собі. Коли у росії сильний лідер, нам у Сербії краще, і неприятель нас боїться. У 1999 році росіяни не змогли нам допомогти. Наші тоді зв’язувалися з москвою, а москва все передавала одразу у Вашингтон. Це зрада двох-трьох людей з влади, але не російського народу. Важливо, щоби старший брат завжди міг допомогти молодшому у бійці, але для цього він повинен бути сильним. Не буде росії, і нас, маленьких, не буде.

Раніше єпископ Стефан також зневажливо висловлювався щодо вірян Православної Церкви України: під час відвідування Києва у 2021році сербський архієрей заявив, що не вважає ПЦУ Церквою, а перехід парафій Московського патріархату до ПЦУ та ініціативу щодо перейменування УПЦ МП назвав «впливом заходу».

Цікаво, що для Сербської Православної Церкви, яка поки не визнає автокефалію Православної Церкви України, наша держава є канонічною територією російської Православної Церкви. Тож за правилами міжцерковних відносин візит єпископа Стефана мав узгоджуватися з керівництвом церкви Московського патріархату.