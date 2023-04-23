Міністерство культури та інформаційної політики перевірить використання УПЦ МП об’єктів Почаївської лаври.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, передає 0352.ua. За його словами, комісія створена не лише у Почаївській лаврі, а й на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об’єктів цього заповідника.

Робота у Почаївській лаврі лише розпочинається.

“Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму”, – уточнив Ткаченко.