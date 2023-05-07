Найближчим часом на Тернопільщині запрацює аудиторська комісія від Мінкульту. Вона перевірить ситуацію в Почаївській лаврі та Кременецькому заповіднику.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передають Novyny.Live.

За словами очільника Мінкульту Олександра Ткаченка, у Тернопільській області планується масштабна перевірка від міністерства.

Перевірені будуть Почаївська лавра і Кременецький заповідник.

Точної дати початку перевірки міністр культури та інформаційної політики не назвав, заявивши, що аудиторська комісія розпочне роботу уже найближчим часом.

“Після цього готові будемо повідомити вам додаткову інформацію”, — пояснив Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, 22 квітня Олександр Ткаченко зазначив, що у Міністерстві культури та інформаційної політики уже створили спеціальну комісію, яка і займеться перевіркою Почаївської лаври та Кременецького заповідника.

Додамо, що 3 квітня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №9179 “Про звернення Верховної Ради до Кабміну про розірвання з УПЦ МП договору оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври”.