У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звернення до Кабінету Міністрів щодо передачі в безоплатне користування Православній Церкві України комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на сайт Верховної Ради.

“Протягом багатьох років провідні українські духовні та історичні святині – Почаївська Успенська та Києво-Печерська лаври монопольно використовуються московським патріархатом, який попри зміни в статуті залишається частиною російської православної церкви”, – йдеться у пояснювальній записці до цього проекту.

Крім того, в цьому документі зазначено, що 20 серпня 2022 року чинний предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій зустрівся з російськими військовополоненими у Києво-Печерській лаврі. Він провів з окупантами спільну молитву та благословив тих, хто прийшов на нашу землю вбивати українців і знищувати нас, як націю. При цьому відсутня публічна інформація про те, що митрополит Онуфрій приділяє увагу захисникам України, відвідує спільні молитви на підтримку захисників Української держави, чи відвідує поранених у госпіталях, що не піддається розумінню в сучасних умовах.

Метою проекту Постанови є захист національної безпеки та запобігання проявів інформаційної пропаганди представниками Української Православної церкви московського патріархату.