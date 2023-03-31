Про ситуацію в Почаївській лаврі йшлося на брифінгу в Тернопільській ОВА.

Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш повідомив, що увага цей об’єкт завжди в полі зору, передає Суспільне.

“Там триває ряд кримінальних справ. Ведеться претензійно-позовна робота. Це є на сьогоднішній момент таємницею слідства, але увага завжди прикута, тому що це, як один з об’єктів підвищеної небезпеки в області”.

За словами Володимира Труша, влада та правоохоронні органи підтримують тенденції, які є на державному рівні.

“Тенденції, які проходять на загально українському, ми точно підтримуємо і це є правильно. І тому ми робимо згідно чинного законодавства. Будемо намагатися не допустити свавільного захоплення чи побиття. Тільки має йти законно. Робота проводиться, на жаль, ми про неї не можемо зараз казати, але я думаю, що згодом ви побачите сильний результат”.