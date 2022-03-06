За 11 днів війни, яку розпочала Росія на території України, загинуло понад 11 тисяч особового складу російської армії.
Про це повідомило Міноборони України у фейсбуці.
Згідно з повідомленням Міноборони, Росія втратила: 44 літаки, 48 гелікоптерів, 285 танків, 985 ББМ, 109 артилерійських систем, 50 РЗСВ, 21 одиниця засобів ППО, 447 одиниць автомобільної техніки, 60 цистерн з ППМ, 4 БПЛА та два легкі швидкісні катери.
«Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», − додають в Міноборони.
У Генштабі ЗСУ вказують, що російська армія деморалізована.
«Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий і деморалізований, шукає шляхи до дезертирства» – йдеться в повідомленні.
За повідомленням Генштабу, напередодні до Брянки Луганської області доставили понад 650 поранених російських військових. Російська сторона це не коментує.