По дронах стріляти не потрібно, – наголосив під час брифінгу начальник Нацполіції в області Олександр Богомол. У разі виявлення літальних апаратів, необхідно телефонувати у поліцію.

«Ми розуміємо, що всі хочуть знищити ворожі дрони, щоб вони не долетіли до точки, куди вони летять. Але це дуже серйозна небезпека, коли 40-50 кілограмів вибухівки загрожує. У нас є відповідні реагування, ми будемо працювати тими силами, спеціалістами, які навчені. Вони знають, яким чином це можна робити, і де це можна робити, щоб не зашкодити. В нас окремі об’єкти критичної інфраструктури мають додаткові інженерні захисти. Крім того, створені групи спецназу та військових, які будуть працювати проти дронів. Єдина допомога від населення, нам потрібна інформація на лінію 102 на випадок виявлення дронів. За останні дні у нас було кілька інформацій, це були дрони наші», – зазначив Олександр Богомол.

Також жителів краю закликали перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Адже останнім часом ворог посилив атаки.