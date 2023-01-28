По десять гривень за бал: тернопільська випускниця отримає премію від міської ради

Випускницю Тернопільської школи №18 нагородять грошовою премією за підсумками Національного мультипредметного тесту.

Про це повідомляють на сторінці Тернопільської міської ради.

“З метою підтримки обдарованих, талановитих випускників закладів освіти, які фінансуються з бюджету Тернопільської міської територіальної громади, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, 27 січня на позачерговому засіданні сесії міської ради прийнято рішення про преміювання випускниці Тернопільської школи №18 – Софії Олексюк за високі досягнення у навчанні”, – ідеться у повідомленні.

Відповідно до результатів Національного мультипредметного тесту (НМТ), тернополянка отримала 400 балів з математики та історії України, тож випускниця отримає одноразову грошову премію у розмірі 4000 гривень.