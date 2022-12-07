“Плюснула 12 кг і така щаслива!”: у соцмережах вибухнув скандал через приниження “Пташки” з Азовсталі

Заступниця декана Національного авіаційного університету (Київ), докторка філософії Ірина Лесь потрапила в скандал після того, як у мережі висміяла полон парамедикині з “Азовсталі” “Пташки”.

Вона засудила Катерину Поліщук за інтерв’ю російським ЗМІ й за те, що та нібито набрала вагу в полоні, пише Оглядач.

Відповідний коментар Лесь залишила під публікацією, присвяченою здобуттю захисницею нагороди “За мужність”. На це звернув увагу активіст Роман Синіцин та розповів у своєму Facebook.

Відповідаючи на коментар про те, що “Пташка” пройшла жахливий полон, Лесь написала: “Жахливий полон… Плюснула кілограмів 12 і така щаслива інтерв’ю рашківським каналам давала”, супроводивши свої слова саркастичним емодзі.

За це Лесь миттєво захейтили в мережі – користувачі вимагають від керівництва НАУ її звільнення. На фейсбук- сторінці університету повідомили, що проведуть власне службове розслідування.

“Адміністрація Національного авіаційного університету проводить власне розслідування, щодо висловлювань Ірини Лесь у соціальних мережах”, – йдеться в повідомленні.

А сама заступниця декана заявила, що її акаунт нібито був зламаний і вона весь ранок безуспішно шукала скандальний коментар. За її словами, вона поважає всіх захисників і захисниць.

Однак у мережі заявили, що не вірять викладачці.