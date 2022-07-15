Користь планки у житті людини: коли, скільки та як виконувати вправу, щоб бути здоровим та красивим.

Планка: яку користь приносить ця вправа

Планка є дуже простою вправою в плані техніки, проте, дуже складною у плані виконання. Для її виконання не потрібно виділяти багато часу чи ходити у спортзал. Виконати планку вдома може кожен бажаючий. Виконуючи її, людина утримує рівновагу за допомогою власної ваги, тому ефект від її виконання можна помітити практично одразу.

Яку користь приносить планка людському організму?

Все більше людей у світі віддають перевагу здоровому способу життя, невід’ємною частиною якого є дозовані фізичні навантаження. Статистика показує, що за останні кілька років різко зросла кількість людей, які замість комп’ютерних ігор чи онлайн казино, що видають безкоштовні фріспіни, обирають спорт.

Щоб бути здоровим та красивим не обов’язково щодня відвідувати тренажерні зали чи записуватись на якусь спортивну секцію. Більшість вправ можна робити вдома. Однією з найефективніших є планка.

Дана вправа дуже корисна для людського організму, адже під час її виконання задіяні всі групи м’язів (руки, ноги, живіт, груди, спина). Ось який вплив вона має на людський організм:

Підтягуються корпусні м’язи усіх груп. Люди, які регулярно виконують вправу вкрай рідко травмують спину, адже, її м’язи постійно перебувають у тонусі.. Покращує обмін речовин та стимулює схуднення. Оскільки, в процесі виконання працюють відразу кілька груп м’язів, людина спалює чимало калорій. Покращує вестибулярний апарат. Щоб перевірити наскільки добре ви вмієте тримати рівновагу достатньо спробувати постояти на одній нозі якомога довше. Більшість людей не можуть робити це довше, ніж 10 секунд. Розвиває гнучкість тіла та грацію. Вже за місяць можна буде помітити перші зміни.

Крім цього, планка покращує настрій людини та її самопочуття загалом. Справа в тому, що під час виконання вправи розтягуються саме ті групи м’язів, які зазвичай напружені у стані стресу та нервового напруження. Таким чином, планка допомагає розслабитись. Вона є одним із найвідоміших способів медитації.

Правила виконання планки для максимального ефекту

Щоб виконання вправи приносило не лише задоволення, але й потрібний ефект, воно має стати звичкою. Виконувати планку тоді, коли є вільна хвилинка – не найкраща ідея. В цьому процесі потрібна регулярність. Робити вправу потрібно щодня і бажано в один і той же час. Одне тренування не повинне перевищувати 10 хвилин. При цьому потрібно поєднувати різні види планок: на випрямлених руках, на ліктях, з піднятою ногою, на боці, тощо. Кожен вид потрібно здійснювати не більше 1 хвилини, по два підходи щодня. Завдяки цьому тіло кардинально зміниться вже за кілька місяців.