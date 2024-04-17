“Плакало небо”: на Тернопільщині попрощалися з воїном, котрий загинув у важкому бою з окупантами. ФОТО

У селі Йосипівка Великоберезовицької громади попрощалися із загиблим воїном Романом Шугитою.

Роман Юрійович Шугита народився 1 червня 1994 року в Йосипівці. Навчався у місцевій школі, згодом закінчив Збаразьке професійне технічне училище за спеціальністю автомеханік. Після служби в армії працював за фахом. Був добрий, працьовитий, щирий, вихований, дружелюбний… 11 квітня 2024 року Роман Шугита загинув у важкому бою з окупантами.

Про важку непоправну втрату повідомили у Великоберезовицькій селищній раді.

“Односельці провели Романа рідним селом востаннє. Сьогодні уся громада у скорботі, плакало небо… Ми втратили ще одного Героя, ще одного вірного патріота та найкращого сина України”, – розповіли у селищній раді.

Попрощатися з Романом Шугитою прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники, бойові побратими, сусіди, представники влади та духовенства.

Траурна хода пройшла від рідної домівки хлопця до Церкви святих апостолів Петра і Павла села Йосипівка, а далі попрямувала на кладовище, де поховали Романа Шугиту.

У Романа залишилась мати Ганна, батько Юрій, брат Василь, братова Світлана та племінники Максим, Мар’яна і Христина.

“Висловлюємо слова співчуття усій родині полеглого воїна! Сумуємо разом з вами і розділяємо страшний біль втрати… Вічна пам’ять та шана Герою!”.