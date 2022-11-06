На території Бережанської громади з понеділка буде заборонено продавати алкоголь.

Про це сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник. Щоправда, наразі невідомо, на якій підставі, ким і коли прийнято таке рішення. Як і те, чи пов’язане воно із скандалом довкола тимчасово переміщених осіб, які днями прибули у місто.

Близько 80 людей, котрі змушені були через бойові дії залишити власні домівки у Донецькій області, поселили у приміщення ліцею №3. При цьому деякі чоловіки відразу почали пиячити і влаштували у навчальному закладі безлад. Це викликало обурення у місцевих мешканців та жваве обговорення у соцмережах.

“У Бережанах у діючий Бережанський ліцей №3 вирішили заселити внутрішньо переміщених осіб. За другий день перебування у школі ці особи вже додумались насрати у коридорах та у смітники (в прямому сенсі слова). Як із такими особами під одним дахом мають навчатись діти, особливо першокласники?”, – написав Олександр Наконечний, якого цитує видання Терміново. Журналісти також опублікували скріншот допису чоловіка.

Відтак, мешканці міста навіть висловлювали наміри влаштувати у понеділок акцію протесту біля школи та міської ради.

Міський голова Бережан Ростислав Бортник відреагував на конфлікт доволі емоційно, порівнявши реакцію бережанців із ситуацією у Нових Санжарах на початку пандемії коронавірусу. У розгорнутому дописі на цю тему він звинуватив мешканців міста у тому, що вони забули, що у нашій країні триває війна. Ростислав Бортник зізнався, що йому соромно за таку поведінку земляків, а також закликав толерантно ставитися до людей, котрі були змушені залишити власні домівки. І принагідно нагадав, що в умовах воєнного часу масові акції протесту в Україні заборонені.