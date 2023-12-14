Поліціянти склали адмінпротокол на комунальні служби Бучача відповідно до статті 141 КУпАП – порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів.

Таким чином правоохоронці відреагували на інцидент, який стався вчора.

Нагадаємо, в Бучачі на тротуарі посковзнувся і впав чоловік. При цьому він вдарився головою і втратив свідомість. Це зафіксувала камера спостереження, яка розташована на будинку поруч.

Після того, як кадри падіння чоловіка потрапили у соцмережі, з’явилася інформація, що він нібито помер. Втім, у поліції це спростовують.

“На місце події виїжджали працівники поліції й встановили, що на вулиці Галицькій дійсно через слизьку дорогу впав чоловік. Перехожі допомогли йому стати та посадили в автівку, аби завести до лікарні. Проте дорогою до медзакладу потерпілий сказав, що не потребує обстеження і вийшов з авто”, – зазначили правоохоронці.

Сподіваємося, винні у цій ситуації понесуть заслужене покарання.