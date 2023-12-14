Прикрий випадок стався вчора, 13 грудня, в Бучачі. Там на тротуарі посковзнувся чоловік. Він упав і сильно вдарився головою, внаслідок чого втратив свідомість.

Цей момент зафіксувала камера спостереження, розташована неподалік. Відео з неї оприлюднив активіст Роман Довбенко.

“Сьогодні в центрі міста Бучач, в результаті надзвичайно слизьких тротуарів упав чоловік та, вдарившись задньою частиною голови до льоду, втратив свідомість. Наразі його небайдужі люди повезли в напрямку лікарні. Чи живий чоловік та ступінь травм наразі невідомо…

Доки продовжуватиметься така байдужість чи імпотентність голови міста до безпеки жителів?! Що має трапитись ще???”, – запитує автор допису.

Як видно на відео, до потерпілого майже відразу підбігли перехожі. Також зупинив автомобіль водій, який проїжджав повз. Чоловіка поклали у салон і повезли у лікарню. Дорогою потерпілий прийшов до тями і попросив, аби його відвезли додому. Від медичної допомоги він відмовився. Про це у коментарі під постом написала дружина водія автомобіля.

“Сьогодні ми з чоловіком везли цю людину до лікарні, тільки доїхали до роздоріжжя, він встав і відмовився їхати в лікарню, запевняючи, що з ним все добре. Чоловік купив води, він попив і сказав, щоб ми відвезли його в центр додому, на пропозицію завезти його до самої хати він теж відмовився”, – написала Лілія Попович.