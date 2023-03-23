Після двадцятиградусного тепла на Тернопільщину повернуться холоди

На Тернопільщині тиждень завершиться двадцятиградусними температурними показниками. Однак вже вихідними повернеться більш прохолодна погода, а наступного тижня стовпчики термометрів можуть знову знизитися до мінусових.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 24 березня очікується тепла погода, обумовлена середземноморсько-атлантичними повітряними масами.

«Буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с., температура вночі 7 – 12º тепла, вдень 16 – 21º тепла. 25 березня можливі дощі. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 7 – 12º тепла, вдень 11 – 16º тепла. 26 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі невеликі дощі. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 2 – 7º тепла, вдень 9 – 14º тепла».

За попередніми прогнозами, наступний тиждень розпочнеться з похолодання, а березень закінчиться дощовою погодою.