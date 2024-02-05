Працівники поліції Бучача встановлюють місцеперебування малолітнього Максима Грицака, 2013 року народження.
Сьогодні, 5 лютого, близько 8-ї години ранку хлопчик вийшов з дому і попрямував до школи, однак в навчальний заклад не прийшов.
Максим був одягнений у сіру шапку, коричневу куртку, чорні спортивні штани та чорні кросівки. Із собою мав чорний наплічник.
Якщо ви бачили дитину, знаєте про його місцеперебування, повідомте працівникам поліції за номерами телефонів: 098-478-30-07 або на лінію «102»!