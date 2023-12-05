Відійшов у вічність директор Літятинської гімназії, що на Тернопільщині, Василь Богданович Пуківський.

Про важку непоправну втрату повідомили у Саранчуківській сільській територіальній громаді.

“Пішла з життя Людина, яка своїми діями, вчинками, любов’ю і турботою була міцною опорою для сім’ї, друзів та освітян.

Нехай добрий, світлий спомин про Василя Богдановича назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав.

Нехай Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне і подарує йому Вічне Життя та спокій”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.